Beringse vader van cipier veroordeeld voor dealen van drugs

Een 48-jarige Beringenaar is veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan de helft met uitstel, voor het dealen van drugs. Zijn zoon, die cipier is, kreeg opschorting van straf toen de speurders op zijn kamer tijdens de huiszoeking minder dan een gram wiet vonden.

De veertiger verblijft momenteel achter de tralies. Tijdens zijn proces bekende de man uit Koersel de feiten. Hij leefde na twee ongevallen van een invaliditeitsuitkering. “Ik kon er wel van leven, maar het lukte me niet om er mijn drugs van te betalen dus begon ik te dealen. Een grote blunder. Nu ben ik zeven maanden clean. Dat lukt me ook in de gevangenis.” Tussen 1 augustus 2018 en 11 januari 2022 dealde de Beringenaar wiet en in kleinere hoeveelheden ook speed en coke.

Bij een huiszoeking in januari troffen de speurders 206 gram cocaïne, 287 gram cannabis en 1 kilogram speed in een kluis aan. Daarnaast was hij nog in het bezit van 10.000 euro cash, een xtc-pil en Kamagra (erectiepillen). Het komt hem op twee jaar cel te staan, waarvan de helft met uitstel, en 8.000 euro boete. Daarnaast is een vermogensvoordeel van bijna 11.000 euro verbeurd verklaard. Zijn 22-jarige zoon komt er vanaf met opschorting van straf. Hij dealde niet en was enkel in het bezit van een kleine hoeveelheid wiet. Hierdoor kan de jongeman aan de slag blijven als cipier. Wel zijn er net als voor zijn vader voorwaarden gekoppeld aan de straf. Zo moeten ze elk onder meer een behandeling volgen tegen hun drugsgebruik.