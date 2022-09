Enric Mas (3e) wil Remco Evenepoel nog het vuur aan de schenen leggen in de slotweek: “Ik blijf knokken tot in Madrid”

Enric Mas gaat de derde week van de Vuelta in als derde in het klassement. De Spanjaard volgt op 2’01” van Remco Evenepoel. Mas tankte afgelopen weekend wel vertrouwen nadat hij tijd terugnam op onze landgenoot en op Primoz Roglic.

“Ik ben kalm en gemotiveerd voor de derde en beslissende week van de Vuelta”, sprak hij op de rustdag. “Het podium of misschien wel meer blijft door mijn hoofd gaan. Maar tegelijkertijd ben ik voorzichtig, er volgen nog veel moeilijke dagen. Er kan nog veel gebeuren en misschien worden er ook wel bepaalde allianties gevormd die bepalend kunnen zijn.”

Evenepoel verloor tijd afgelopen weekend, maar staat wel nog steeds 1:34 voor in het klassement op Primoz Roglic en 2’01” op Enric Mas. “Hij doet het nog steeds goed”, weet ook Mas. “Hij was de sterkste, maar de voorbije twee ritten liet hij zwakte zien. Al heeft hij nog steeds een mooie voorsprong en dat geeft hem wellicht mentaal voordeel en een zekere gemoedsrust. Anderzijds, in twee etappes hebben we nu ruim 1 minuut teruggewonnen, wie zegt dat we dat de komende dagen ook niet nog kunnen doen? Ik blijf dromen, en knokken, tot in Madrid.”

Mas kende een slechte Tour, maar rijdt nu een goede Vuelta. “Misschien wordt dit wel mijn jaar”, aldus de Spanjaard, die vorig jaar en in 2018 tweede werd. “Maar met Roglic en Evenepoel bots ik op twee sterke tegenstanders. Roglic heeft de ervaring, Remco is de jonge uitdager. Het wordt een interessante week, om te zien hoe zij koersen en hoe sterk ze nog zijn, maar dat geldt ook voor mij. Ik kan ook nog een slechte dag hebben of andere zaken kunnen een rol spelen. Elke dag moet je de focus houden, niet alleen in de bergritten, maar ook in de vlakke etappes. Een val is snel gebeurd, om maar iets te noemen.”