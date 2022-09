RECEPT. Zo maak je heerlijk pizzadeeg zoals de bekroonde Genkse pizzaiolo Rocco Cagliostro

LEES OOK. Stem mee op de lekkerste pizza van Limburg en maak kans op één jaar gratis pizza

Deeg 4 personen: 4 deegbollen van 250 gram: 1 deegbolpizza per persoon die dan 1 pizza wordt

Ingrediënten

• 1 kg bloem van een Italiaans merk type 00. “Bij de bloem moet je kijken naar de w-waarde op de verpakking. Die kan variëren van 180 tot 400”, legt Rocco Cagliostro uit. “Hoe lager de w-waarde, hoe minder water je moet gebruiken en andersom. Bij een w-waarde van 400 moet je bijvoorbeeld 60 cl water gebruiken.”

• 55 à 60 cl water, afhankelijk van de w-waarde van de bloem

• 2 à 3 gram verse gist

• 25 à 30 gram zout afhankelijk of je graag gezouten voeding eet of niet

• 1 à 1,5 cl extra vierge olijfolie

© Luc Daelemans

Zo ga je aan de slag

• Gebruik een deegmenger. “Als je geen deegmenger in huis hebt, kan je ook werken met een grote kom en dezelfde werkwijze toepassen”, geeft Cagliostro nog mee. “Op je aanrecht lukt ook als je een kuiltje in het deeg maakt, maar dan hangt alles wel onder de bloem. Dat is minder handig”, knipoogt de Genkse pizzabakker. “Let wel op: in filmpjes op internet zie je soms dat mensen een ei bij het deeg doen, maar dat mag absoluut niet.”

• Voeg eerst het water toe, vervolgens de gist en daarna kan je beginnen mengen. Voeg daarna 500 gram bloem toe. Laat de deegmenger dat 2 tot 3 minuten kneden. Vervolgens kan je het zout en de andere helft van de bloem toevoegen. Dat moet opnieuw 2 tot 3 minuten gekneed worden en dan kan je de olijfolie toevoegen.

• Laat vervolgens het deeg een half uur rusten. Maak er daarna 4 bollen van 250 gram van. Doe er vershoudfolie over en zet het deeg een nachtje in de koelkast (12-18 uur).

• Drie uur voor gebruik mag je het deeg uit de koelkast halen. Een deegbol is dan goed voor een pizza van ongeveer 30 cm diameter.