Boris Johnson roept Conservatieve partij op tot eenheid na verkiezing van opvolgster

“Ik weet dat zij het juiste plan heeft om de crisis van de levensduurte aan te pakken, onze partij te verenigen en de vereniging en opwaardering van ons land voort te zetten. Nu is het moment dat alle Conservatieven 100 procent achter haar moeten staan”, zo tweette de afscheidnemende premier.

Net voordien had de Conservatieve partij bekendgemaakt dat Truss door de partijleden is verkozen tot nieuwe partijleider. Als leider van de enige regeringspartij krijgt ze dan ook het premierschap in handen. Truss haalde het met 57 procent van de stemmen van voormalig minister van Financiën Rishi Sunak. Johnson had begin juli zijn vertrek aangekondigd in de nasleep van een hele reeks schandalen.