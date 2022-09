RECEPT. Lekker én gezond: zo maak je zelf pizza met een bloemkoolbodem

LEES OOK. Stem mee op de lekkerste pizza van Limburg en maak kans op één jaar gratis pizza

“Pizza hoort toch op het lijstje van puur comfortfood. In dit recept is hij klassiek belegd, maar een pizza leent zich ook makkelijk voor het opmaken van restjes uit de koelkast. Een overschotje kaas, groenten, kip... Je kan het er allemaal in verwerken. Behalve dat stukje ananas, want daarmee krijg je boze blikken van elke Italiaan”, lacht Michaël Sels.

Bloemkoolpizza margherita voor 4 personen

45 minuten bereidingstijd en 10 minuten baktijd

Ingrediënten

• 1 kleine bloemkool

• 200 g volkorenmeel

• 2 eieren

• 1 kl tijm

• 50 g gemalen kaas

• 1 bol mozzarella

• 5 el tomatensaus

• 1 handje rucola

• peper en zout

• olijfolie

Zo ga je aan de slag

• Verwarm de oven voor op 240 °C.

• Rasp de bloemkool tot fijne korrels, tot ongeveer de grootte van couscous. Verwarm olie in een wokpan en roerbak de bloemkool op een hoog vuur voor ongeveer 4 minuten.

• Maak in een grote kom een deegje van volkorenmeel, 2 el olijfolie, de eieren en de gemalen kaas. Voeg de bloemkool toe, kruid met peper en zout en meng tot een stevig deeg.

• Uit dit deeg kan je 2 pizza’s maken. Doe de helft van het deeg op een bakvel en smeer uit in een cirkel. Bak 15 minuten in de oven.

• Haal de pizzabodem uit de oven, beleg met de tomatensaus en de mozzarella en bak nog 10 minuten verder.

• Serveer de pizza met een handjevol rucola erbovenop.