Dakloze krijgt 16 maanden cel voor twee inbraken: “Ze brengen u de drugs tot aan de celdeur”

Sint-Truiden

Een 49-jarige dakloze is in de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot 16 maanden cel voor twee inbraken in Sint-Truiden. In juli brak hij binnen bij ’t Fonduehuis en in ijssalon Vica. Hij ging ervandoor met de kassa-inhoud: goed voor in totaal 900 euro en enkele flessen drank.