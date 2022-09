Veel sfeer en lekkers op Buitensporig in As

As

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde het gemeentebestuur met Buitensporig een gratis tweedaags familiefestival aan de site van het oude station. Naast tal van drank- en eetstanden was er ook heel wat animatie voor jong en oud: zo konden de avonturiers met een deathride vanuit de uitkijktoren naar beneden zoeven, en was het voor jongere kids genieten geblazen in de minitrein of het springkasteel. Verder was er met onder meer turndemonstraties, straattheater, zandkunstenaars en knutselworkshops voor elk wat wils. Naast de traditionele culinaire verwennerij mocht ook livemuziek niet ontbreken. Met coverband Lesco op zaterdag en Duo Sal werd een geslaagd programma voor alle leeftijden voorzien. geva