Na twee weken gas geven, kan er al eens een “cheat meal” vanaf: dit kregen Remco Evenepoel en co voorgeschoteld

“We proberen om zo veel mogelijk verse, seizoensgebonden en lokale ingrediënten te verwerken in de gerechten”, aldus Coldenhoff in een interview met Gazet van Antwerpen. “Dagelijks doe ik dus ook boodschappen en op basis daarvan bepaal ik het menu van de dag. Omdat er niet op elke locatie tijdens zo’n wielerwedstrijd de mogelijkheid is om boodschappen te doen, nemen we in de kookwagen ook altijd een voorraad van bij ons mee. Zeker vlees is een belangrijk ingrediënt voor de eiwitten. Liefst eten de renners kwaliteitsvol mager vlees dat gegrild of traaggegaard is. Kip en filet pur smaken hen ook altijd. Met groenten probeer ik elke dag iets creatiefs te doen zoals bijvoorbeeld een crème van wortel of rode biet te maken. Zo krijgen ze toch een grote portie groenten binnen zonder lang te moeten knabbelen. Wielrenners moeten echt gigantische hoeveelheden eten, waardoor het voor hen soms echt een zware karwei kan zijn.”

“Tijdens belangrijke wielerwedstrijden, zoals bijvoorbeeld nu de Vuelta, is het superbelangrijk dat wielrenners voldoende energie hebben”, klinkt het. “Hun energieverbruik is waanzinnig hoog op wedstrijddagen: gemiddeld verbruiken ze dan zo’n 6.000 tot 8.000 kilocalorieën, wat drie tot vier keer zoveel is als wat een gemiddelde man per dag verbruikt aan calorieën.”