Glimmende oldtimers in het centrum van Lanaken

Lanaken

Drie dagen lang was het in het centrum van Lanaken smullen van tijdloze oldtimers. “Onze 4de editie van dit Internationaal Oldtimertreffen is een doorslaand succes. Met ruim 350 prachtige exemplaren, waaronder 45 vooroorlogse modellen, werd dit een event waarbij de toeschouwers honderd jaar automobielgeschiedenis konden bewonderen”, vertelt coördinator Koen Schouten.

© Johnny Geurts

Onder andere de opvallende knalgele Simca 8 uit 1948 van Luc Spelmans (76) had veel bekijks. ”De auto werd destijds gebouwd in Frankrijk en stond toen ik hem ontdekte op punt om verwerkt te worden tot schroot. Ik heb hem dan gekocht en er twee jaar lang aan gewerkt om hem terug in zijn originele staat te brengen”, aldus de liefhebber. In totaal kwamen 6.000 kijklustigen zich vergapen aan de unieke pronkstukken met ronkende motoren. joge