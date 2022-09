Dorpsrestaurants gooien de deuren weer open

Oudsbergen

Vanaf augustus kan je opnieuw iedere dinsdag terecht in het Troempeelke voor een warme maaltijd. “Met soep, een hoofdgerecht en dessert en vooral gezellig samen zijn. In het dienstencentrum zijn er ook vormende en informatieve activiteiten”, vertelt Anita van het Opglabbeekse kookteam. Iedere dinsdag om 12 uur kan je ook terecht in het dienstencentrum Troempeelke. Daarnaast is er maandelijks een dorpsrestaurant in ’t Heem in Meeuwen en het Cultuurpunt in Gruitrode. “Ook daar staan de kookteams klaar om je warm te ontvangen”, besluit Anita. Inschrijven en info via info@oudsbergen.be of 089 810 100 rdr