Vrijwilligers krijgen kunstwerk voor opruimen van zwerfvuil

Houthalen-Helchteren

Al meerdere weken ruimt een groep jonge mannen die dagelijks samenkomen achter de kerk van Meulenberg, al het zwerfvuil op. Vroeger was het daar een klein stort. Het werd toen wekelijks opgeruimd door de Bewel. “Tot we zelf de koe bij de hoorns vatten”, vertelt Suley. “In het begin gebruikten we vuilzakken van Limburg.net, maar omdat dit te duur was hebben we witte zakken aan de gemeente gevraagd. De eerste keer hadden we wel tien zakken vol. Nu houden we alles goed bij. We harken ook ’s avonds de peuken bijeen en doen die in de zak.” Daoud vervolgt: “Wij willen dat de ouderen die hier komen in een nette omgeving kunnen wandelen. Jammer dat hier geen vuilnisbak staat, dan zouden we die zakken niet meer nodig hebben.” Om hen te bedanken en zijn waardering te tonen bracht een kunstenaar uit de wijk twee schilderijen naar hen. Schilderijen van blikjes nog wel! Suley, Yousef, Fouad en Hamza hingen de kunstwerken op aan een boom als een expositie in het bos. Of hoe kunst alles nog mooier maakt. JLi