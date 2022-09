Paraclub Red&Green steunt twee projecten met 12.000 euro

MAASMECHELEN

Paraclub Red&Green heeft afgelopen weekend twee cheques voor in totaal 12.000 euro uitgedeeld aan Fighters Against Cancer en het Maasmechels Inloophuis Limani. Midden augustus organiseerde de paraclub rond hun lokaal in Eisden ‘Fights Against Cancer’ met demonstraties van gevechtssporten, een motorrit en optredens. “Wij zijn voormalige en actieve paracommando’s die het hart op de juiste plaats hebben en iets willen doen voor mensen die het moeilijk hebben”, zegt voorzitter Frank Smits van Red&Green. Limani kreeg een cheque van 2.000 euro, Fighters Against Cancer mag 10.000 euro overmaken aan het Truiense Trudoziekenhuis. “Dat geld gaat gebruikt worden voor een dierenpaviljoen waar patiënten hun huisdieren kunnen ontmoeten”, weet Bert Vanmechelen. jth