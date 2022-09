“Gisteren samen getraind, dag later zijn ze morsdood”: Belgische olympiërs over bloedbad in München 50 jaar geleden

Ook gruwel kan verjaren. Op 5 september 1972 vallen Palestijnse terroristen het olympisch dorp in München binnen en gijzelen elf Israëlische atleten en coaches. Onder hen vier worstelaars. Minder dan 24 uur later zijn ze dood. Vijftig jaar later blikken twee Belgen terug op de bloedigste dag uit de olympische geschiedenis. Harry Van Landeghem en Stan Bens, ook worstelaars, oók op de Spelen. “Ik had die jongens een jaar eerder nog rondgeleid op de Grote Markt in Antwerpen. Ik ben er maanden slecht van geweest.”