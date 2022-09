Servië kan niet op Novak Djokovic rekenen tijdens Davis Cup

Servië kan in de groepsfase van de Davis Cup geen beroep doen op Novak Djokovic. Teamkapitein Viktor Troicki bevestigde maandag dat de 21-voudige grandslamwinnaar om persoonlijke redenen afzegt voor de wedstrijden later deze maand in Valencia.

“Onze beste speler heeft om persoonlijke redenen afgemeld. Als we ons plaatsen voor de eindfase in november in Malaga, zal hij ons vervoegen”, verduidelijkte Troicki.

Djokovic kwam niet meer in actie sinds zijn eindzege op Wimbledon in juli. Hij is er niet bij op de US Open omdat hij als niet-gevaccineerde geen toegang heeft tot de Verenigde Staten. In zijn afwezigheid bestaat het Servische team uit Miomir Kecmanovic (ATP 36), Filip Krajinovic (ATP 44), Laslo Djere (ATP 64), Dusan Lajovi? (ATP 88) en Nikola Cacic (ATP 57 in dubbel).

Servië speelt zijn groepswedstrijden van 13 tot 18 september in Valencia tegen Spanje, Zuid-Korea en Spanje. De eindfase wordt van 22 tot 27 november in Malaga gehouden.