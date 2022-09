Voetbalicoon Ronaldinho komt naar België als blikvanger tijdens duel tussen AA Gent en Standard: “Ik kijk ernaar uit”

Niemand minder dan de Braziliaan Ronaldinho speelt op 21 september mee tijdens een unieke galamatch tussen KAA Gent en Standard. Hij zal in iedere helft meespelen, zowel in het truitje van de Buffalo’s als in dat van de Rouches.

De Ghelamco Arena in Gent is het decor voor de eerste Circus Cup. “Oud Wereldvoetballer van het Jaar Ronaldinho trekt voor de gelegenheid opnieuw zijn voetbalschoenen aan en speelt in iedere helft een 20-tal minuten mee met een van de ploegen”, klinkt het. De wedstrijd is een initiatief van Circus, dat zowel KAA Gent als Standard sponsort. Het casino- en sportweddenschappenmerk wil meer zijn dan een financiële investeerder: Circus wil de Belgische sport helpen om naar een internationaal niveau te groeien.

“Door onze partnerschappen in de Belgische sportwereld willen wij clubs begeleiden in hun vele uitdagingen en hen zo helpen groeien. Deze wedstriijd is voor zowel de spelers als de fans van de Buffalos en de Rouches een unieke ervaring die hopelijk hun gevoel van trots en verbondenheid met hun club kan versterken. ‘Plezier’ is de basis voor de beleving van deze Circus Cup. En wie beter dan Ronaldinho, het gezicht van Circus, om van dit evenement een geweldige avond te maken”, aldus Emmanuel Mewissen, CEO van de Ardent Group, waar Circus een merk is van de entertainmenttak Gaming1.

Ook KAA Gent en Standard verheugen zich

“De Circus Cup is een première voor de stad Gent, want dankzij Circus kunnen we Ronaldinho, een icoon van het Braziliaanse voetbal en voormalig wereldkampioen, in onze Ghelamco Arena ontvangen. De fans mogen zich trouwens nog aan extra verrassingen verwachten. Het wordt voor iedere voetballiefhebber een niet te missen avond,” zegt Tyas Kastelijn, commercieel manager bij KAA Gent.

“Toen onze partner Circus ons dit fantastische project met een van de grootste spelers uit de voetbalgeschiedenis voorlegde, was de keuze snel gemaakt om aan dit fantastische avontuur deel te nemen. We kunnen niet wachten om er op 21 september bij te zijn en dit moment van vreugde en trots voor onze club, ons team en onze supporters mee te maken”, zegt Benjamin Mignot, commercieel directeur van Standard de Liège.

“Ik kijk ernaar uit”

Ook Ronaldinho, het gezicht van Circus, is enthousiast: “In mijn carrière heb ik nooit in België of tegen een Belgische club gespeeld. Twintig jaar geleden was ik er op het WK in Japan wel bij in de achtste finale tegen de Rode Duivels. Ik kijk er dus naar uit om de Belgische fans te ontmoeten. De Circus Cup wordt een bijzonder evenement en we gaan er alles aan doen om de supporters een geweldige avond te bezorgen.”

Voetballiefhebbers en fans van beide ploegen kunnen de match op 21 september gratis bijwonen, om 19.30 uur in de Ghelamco Arena in Gent. Tickets zijn beschikbaar op www.circuscup.be.