Dertiger overleden nadat verkeersruzie uitdraait op vechtpartij in Luik

Een man van 32 is zondagnamiddag om het leven gekomen bij een verkeersdispuut in Hermalle-sous-Huy, een deelgemeente van Engis in de provincie Luik. Hij stierf na een ruzie die volgde op een verkeersdiscussie. De twee chauffeurs kregen het aan de stok op een steenweg maar gingen met elkaar op de vuist even verderop aan een parkeerplaats waar ze beiden waren gestopt.