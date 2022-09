Veel indrukwekkender wordt het niet: bekijk hier het nieuwe trainingscentrum van AS Monaco en Philippe Clement

Philippe Clement kan weer wat ademhalen nadat AS Monaco op de zesde speeldag in de Ligue 1 ging winnen op bezoek bij OGC Nice (0-1). De Monegasken zijn nu tiende. Tussendoor opende de club uit het prinsdom een prachtig nieuwe trainingscentrum, met zich op de Middellandse Zee. Clement en de zijnen kunnen alvast niet klagen over hun faciliteiten in Zuid-Frankrijk.