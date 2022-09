Kinrooise juffen ook tijdens vakantie aan de slag

Kinrooi

Juffen Sofie, Jolien, Kaat, Jolyn, Lotte en Reile stonden al voor 1 september in een klaslokaal: ze begeleidden 31 leerlingen in vier klasjes tijdens de zomerschool in Kinrooi. “In de voormiddag kregen de kinderen les en na de middag stond er meestal sport en spel op het programma”, klinkt het. “Een van de vier klasjes was ook gevuld met leerlingen van Oekraïense origine: zij kregen enkel taalles. De andere klasjes kregen ook wiskunde. We zijn er zeker van dat alle leerlingen goed voorbereid aan het nieuwe schooljaar zijn begonnen.” pabr