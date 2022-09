Wouter beklimt Mont Ventoux voor revalidatiecentrum

MAASMECHELEN

Wouter Pex (29) heeft met succes de legendarische Mont Ventoux beklommen. Hij heeft met deze actie geld ingezameld voor het revalidatiecentrum in Lanaken waar hij zelf revalideerde na een hersenbloeding in 2017. “Ik wilde de limieten van mijn conditie opzoeken. Het resultaat hiervan is project ‘Mont VenStroke’. Ik wilde de Ventoux beklimmen en geld inzamelen voor fietsen zodat het revalidatiecentrum patiënten extra kan helpen bij hun revalidatie. Een van deze fietsen is een elektrisch ondersteunde duofiets. Dit geeft de patiënt de mogelijkheid om samen met de mantelzorger of een personeelslid buiten te gaan fietsen”, vertelt Wouter. jth