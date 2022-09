In de nieuwe museumtoren van De Wissen Stokkem kom je alles te weten over de Maas

DILSEN-STOKKEM

Zopas is de gloednieuwe museumtoren van De Wissen geopend. “Ik woon vlakbij de Maas tussen de bevers, konikpaarden en gallowayrunderen,” vertelt Cé Gielen (8) uit Stokkem. “Maar als ik iets meer wil weten kan ik naar het interactief museum. Deze maand kan ik de huid van een bever aaien, kijken naar zijn voetafdruk en ik kan zelfs de bever ruiken.” “Interactief wijzer worden is een van de doelstellingen van dit museum,” aldus schepen Koen Sleypen van Toerisme. “Er zijn leuke filmpjes over planten en dieren langs de Maas, aangepast voor volwassenen en kinderen.”

Stephanie Janssen en Margriet Satijn gidsen de vele bezoekers op deze eerste dag door het museum. “We hebben een tafel met luiken. Elk luik kan je openen en is een verrassing,” aldus de twee gidsen. “Het is boeiend te zien hoe de kinderen op ontdekking gaan.” “Zelfs voor senioren is dit een leuke belevenis,” vult Roza Verstegen aan. “De Maas vanuit de lucht zien is voor mij de eerste keer.” mmd