Unizo reikt 14de Bronzen Eikenblad uit

Maaseik

Het bestuur van Unizo Maaseik reikte zopas voor de veertiende keer het Bronzen Eikenblad uit. Dit jaar werd het een heus kunstwerk waar elke inwoner van Maaseik van kan genieten. Stan Van Dinter, bestuurder van Unizo ontwierp en creëerde een zitbank versierd met eikenbladen en plaatste ze voor het standbeeld van Jan en Hubert van Eyck. “Unizo heeft dit jaar gekozen om met dit Bronzen Eikenblad niet één ondernemer maar het ondernemerschap in het algemeen extra in de verf te zetten”, zegt Stan. “Tijdens de coronaperiode en de huidige crisis stellen we vast dat onze ondernemers zich steeds moeten aanpassen, altijd moeten werken aan duurzaamheid en een gezonde dosis veerkracht laten zien.” roma