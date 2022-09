Liz Truss volgt Boris Johnson op als Britse premier

Sinds de Britse premier Boris Johnson aan het begin van de zomer zijn ontslag als partijleider aankondigde, waren de Britse Conservatieven verwikkeld in een opvolgingsstrijd. Na een wekenlange afvallingsrace bleven er nog twee kandidaten over: minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss en voormalig minister van Financiën Rishi Sunak. Zij schuimden de afgelopen weken ledenavonden over het hele land af, want het zijn de partijleden die het voor het zeggen hebben.

Truss had al weken een comfortabele voorsprong in de peilingen. Volgens de laatste peiling van onderzoeksbureau YouGov zou de 47-jarige uit Oxford afkomstige politica 66 procent van de leden achter zich krijgen. Sunak zou het met 34 procent van de stemmen moeten stellen.