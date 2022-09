Rood broekpak van acteur Timothée Chalamet gaat over de tongen: stijlvol of foute smaak?

Op de wereldpremière van de film Bones and all afgelopen weekend in Venetië, trok Timothée Chalamet alle aandacht met zijn outfit.

Een lichtjes glinsterende rode jumpsuit met een haltertop en een slordig gebonden sjaal in hetzelfde materiaal. Maar vooral: een blote rug en veel zelfvertrouwen. Timothée Chalamet verscheen het voorbije weekend op de rode loper in Venetië met een opvallende outfit, voor de première van Luca Guadagnino’s Bones and all. Nadien druppelde Chalamet binnen op alle modesites en op sociale media.

Het is niet de eerste keer dat Chalamet experimenteert met zijn outfit op de rode loper. In 2019 droeg hij een glamoureus zwart harnas van Louis Vuitton bij de Golden Globes en bij de Oscars in maart droeg hij een zwarte, glinsterende blazer uit de vrouwencollectie van Louis Vuitton op zijn blote bast. Die combineerde hij met twee halssnoeren van Cartier. Toch omschreef Vogue de outfit in Venetië als zijn meest gedurfde tot nu toe.

© AFP

De outfit is van ontwerper Haider Ackermann, die in Colombia geboren is en in Parijs woont. Ackermann en Chalamet zijn goede vrienden en werkten al eerder samen voor rodeloperoutfits. Ook vorig jaar in Venetië kirde de modepers van geluk, toen Chalamet in Haider Ackermann op de rode loper verscheen om Dune te promoten. Daar verscheen hij in een wat Voguetoen omschreef als een “killer Haider Ackermann look met een messcherp jasje met krachtige schouders en een bijpassende broek bedekt met zwarte kristallen”. Hij droeg daarbij ook opvallende ringen.

Het modeblad zag in Chalamet “ontegensprekelijk een van de meest stijlvol geklede acteurs ter wereld”. “Dat is des te spannender omdat Chalamets stijl door hemzelf, en alleen door hemzelf, gedefinieerd wordt.” Het magazine wist te melden dat de acteur, in tegenstelling tot Harry Styles, niet met een stylist werkt. Het maakt hem des te invloedrijker, zegt Vogue. Benieuwd of er straks haltertop-broekpakken op alle mannenafdelingen hangen.