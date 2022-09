Tennisfan die viraal ging met ‘atje voor de sfeer’ op US Open doet het opnieuw: “Het begint precies een traditie te worden”

Amerikanen hebben iets met de ‘fan cam’, een camera die rondgaat in de tribunes en dan halt houdt zodat toeschouwers zichzelf op het grote scherm kunnen zien. Dat levert regelmatige prachtige beelden op, zo ook tijdens de US Open. Vraag dat maar aan Megan Lucky. De Amerikaanse ging in 2021 viraal toen ze een biertje in één keer leegdronk en greep dit jaar opnieuw haar kans. Met succes. “Het begint precies een traditie te worden”, aldus de US Open zelf op Twitter.