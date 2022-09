VOORBESCHOUWING VUELTA 2022. RIT 16 (SANLÚCAR DE BARRAMEDA – TOMARES): Wie houdt Mads Pedersen van een nieuwe ritzege in de voorstad van Sevilla?

Dit is de kroniek van de aangekondigde machtsprint. Wie er vandaag naast grijpt, moet wachten tot de afsluitende rit in Madrid. Dé vraag is of iedereen zich zomaar naar de slachtbank zal laten leiden. Om niet kansloos te zijn in Tomares moeten sprinters als Tim Merlier en misschien ook Kaden Groves iets anders verzinnen.

Kort:

Start: om 12.45 uur

Aankomst: vanaf 17.18 uur

Afstand: 189,4 km

Het parcours:

Naar Spaanse normen is het super vlak. In totaal zijn er 1216 hoogtemeters. Dit is een vlakkere rit dan de etappe naar Cabo de Gata waarin Evenepoel won en Groves won, en ook nog vlakker dan de vrijdagrit naar Montilla. Onderweg zijn er zelfs nul, komma nul punten voor het bergklassement te verdienen.

Als deze rit niet op een massaspurt eindigt, is het omdat de ploegen van het klad sprinters die aanwezig is, niet hebben opgelet. Het klassieke scenario is dat er eentje van Burgos-BH (Jetse Bol?), Euskaltel-Euskadi en Kern Pharma al van bij de start direct wegrijdt en dat ze een viertal minuten krijgen. En daarna doorlopend door Trek-Segafredo op deze afstand worden gehouden.

Soms krijg je na de laatste rustdag in de Vuelta ook een dolle rit waarin zij die niet meer dan gemiddeld klimmer zijn hun kans ruiken om via de vlucht alsnog iets van deze Ronde van Spanje te maken. Het eerste scenario ligt meest voor de hand, het tweede scenario zou het leukste zijn voor de kijkers. Maar dat speelt niet mee in de keuze van de renners, en vooral de ploegleiders.

Onze sterren:

Van het nog aanwezige pak is Mads Pedersen de gedoodverfde favoriet. De Deen van Trek-Segafredo gaf vrijdag in Montilla al een demonstratie. Zijn zwaarste tegenstander kan wel eens Bryan Coquard van Cofidis worden. De Fransman en de ploegleiding overwogen vrijdagavond al een vertrek, maar uiteindelijk bleef hij. De enige reden is dat hij in Tomares nog een kans maakt om voor zijn werkgever na Jesús Herrada een tweede Vuelta-ritzege te pakken.

© EPA-EFE

Danny van Poppel krijgt na de positieve Covid-test van Sam Bennett vorige week dinsdag een tweede sprintkans. Bij UAE Team Emirates zijn er twee sprintkandidaten: de Colombiaan Juan Sebastián Molano en de Duitser Pascal Ackermann. In Montilla werd de kaart van de Duitser getrokken. Natuurlijk kan ook Kaden Groves een tweede keer toeslaan, al gaan we voor Fred Wright. Waarom? Omdat de Brit van Bahrain Victorious vrijdag ook al vierde was en in verschillende scenario’s een kandidaat is. Hij bezette dit jaar ongeveer al alle plaatsen in de top-acht, alleen won hij nog nooit.

Dan is er Primoz Roglic die vrijdag een test deed diep in de finale. Simpelweg om te weten hoe het met de benen was gesteld. Maar de Sloveen is ondertussen wel op zoek naar elke seconde die hij terug kan pakken op Evenepoel.

*** Mads Pedersen

** Bryan Coquard, Pascal Ackermann

* Danny van Poppel, Fred Wright, Primoz Roglic

Dit zijn de sleutelmomenten:

Vanaf Alcalá del Rio (km 161) is het uitkijken. Daar ligt de sprint voor de bonificatieseconden en de punten voor het puntenklassement waarin Mads Pedersen geïnteresseerd is. Anderzijds moet Remco Evenepoel erover waken dat zo’n sluwe renner als Roglic niet op een diefje wat seconden grabbelt. Het meest plausibele scenario is dat de vluchters op dat moment nog voorop zijn en pas de laatste vijftien kilometer worden ingerekend worden. Na Algaba is er een heuveltje (anderhalve kilometer aan 6,1 procent) dat het peloton al op een lint kan trekken en o.a. Belgisch kampioen Tim Merlier naar adem kan doen happen. De laatste 3500 meter gaat het bijna voortdurend bergop. Tussen 2000 en 1500 meter van de finish gaat het eventjes naar beneden, maar dan is het ‘vals plat’ omhoog naar de finish in deze satellietstad van Sevilla. De laatste vier kilometer zijn er nog tal van glooiende bochten. Binnen de laatste kilometer liggen er nog twee rotondes om te eindigen op de Avenida Juan Carlos I.

© AFP

Dit moet u nog weten:

* Het is een speciale etappe voor Juan Pedro López. De Andalusiër van Trek-Segafredo rijdt na kilometer 28 door Librija, waar hij 25 jaar geleden werd geboren. Juanpe koerste zich ver buiten Andalusië een naam bijeen door tien dagen de ‘maglia rosa’ te dragen in de Ronde van Italië en als tiende in het eindklassement ook de jongerentrui te veroveren.

* Het wordt een warme dag in Andalusië. De hele dag door komt de thermometer boven de dertig graden uit. Aan de finish zou het 32 graden zijn. Er kondigt zich wel een windstille dag aan.

* David Martin is geboren en getogen in Tomares, maar Eolo-Kometa van deze 23-jarige neoprof had geen wild card voor deze Vuelta.

* Tomares was vijf jaar geleden al finishstad in de Vuelta. Toen won Matteo Trentin de sprint van een groep van vijftien waarin Tom Van Asbroeck vierde werd.