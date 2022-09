Voeren

Het voorbije weekend stond Moelingen in het teken van de septemberkermis. De kermis opende al op zaterdagmiddag op het kerkplein met activiteiten voor kinderen, zoals een schminkstand, een ballonnenclown en spelletjes. Vanaf 21 uur was er een fuif in de feesttent. Zondag kon men er gaan frühshoppen. Coverband Try-Out schitterde op het kermisbal. Maandagavond kon iedereen mee ’reidansen’ met de harmonie Berggalm van Noorbeek. nm