Foodtruckfestival strijkt neer op kerkplein

Kortessem

Het rondreizende foodtruckfestival ‘Chefs on Wheels Food Trucks’ streek op 27 en 28 augustus weer neer in Kortessem. Sinds de start in 2015 is het foodtruckfestival uitgegroeid tot een vaste waarde. Het kerkplein werd gedurende twee dagen omgetoverd tot een groot openluchtrestaurant met mobiele keukentjes. Bezoekers konden genieten van een waaier aan wereldse gerechten: van Aziatisch, Grieks, Spaans, Amerikaans … tot de klassiekers. Kinderen konden zich uitleven op het springkasteel. Naast de foodtruckers waren er ook gezellige bars, een streepje muziek, kinderanimatie,... kortom alles om je nog even op vakantie te wanen.(rapo)