Ambachtelijke braderie in Herstappe

Herstappe

Zondag werd er voor de eerste keer een braderie georganiseerd. De 35 standjes waren bemand door hobbyisten, ambachten of kunstenaars. “Dit is geen gewone braderie of rommelmarkt. De standhouders zijn mensen die met hart en ziel bezig zijn met hun stiel, want we willen ambachten in de kijker zetten”, aldus schepen Yoeri Jorissen. De braderie werd aangevuld met een frituur, cavabar en een toog. De opbrengst gaat naar de dorpsvereniging ‘Jan Zonder Vrees’. “We willen Herstappe nog meer op de kaart zetten. De opbrengst wordt geïnvesteerd in onder meer een uitstap met alle inwoners ”, vulde burgemeester Marlutje Jackers aan. diro