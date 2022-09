Steeds meer meisjes vinden hun weg naar de kickboksring

Bilzen

De afgelopen weken werden de sportkampjes van Team Cobra Thai Belgium een groot succes. “Het doel is om jonge kinderen tussen 5 jaar en 16 jaar kennis te laten maken met kickboksen en thaiboksen”, vertellen coaches Abdelnour en Mohamed. In de dojo in Bilzen worden de leden zowel fysiek als mentaal gecoacht. “Respect, discipline, kracht, techniek en zelfbeheersing zijn essentieel in onze vechtsport”, stelt coach Abdelnour. Opvallend onder de 150 leden is het groot aantal meisjes die de thaibokshandschoen aantrekken. “Elk seizoen zien we dat aantal stijgen. Steeds meer meisjes en vrouwen hun weg naar onze club.” En de jonge vechters vinden het geweldig. “Thaiboksen geeft veel energie. Het is een superleuke sport en iedereen wordt hier gelijk behandelt”, aldus de enthousiaste sporters. joge