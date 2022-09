Frank Arnesen (ex-Anderlecht) keert niet terug als technisch directeur van Feyenoord

Eind juni legde Arnesen zijn functie in Rotterdam om gezondheidsredenen al tijdelijk neer. De 65-jarige Deen sukkelde met fysieke ongemakken na een knieoperatie en zette toen op doktersadvies een stap terug. “Ik ben trots op wat we de afgelopen 2,5 jaar met elkaar hebben bereikt en we gaan dan ook op een positieve manier uit elkaar”, zegt hij.

Arnesen was tussen januari en oktober 2019 ook technisch directeur bij Anderlecht, waar hij tevens als speler aan de slag was. Kort daarna trok hij naar Feyenoord.

Feyenoord gaat niet meteen op zoek naar een vervanger voor Arnesen. “Die noodzaak is er niet, omdat de transferwindow is afgelopen en we, na het uitvallen van Frank, de afgelopen periode al een werkverdeling hadden opgetuigd die nog wel even kan voortduren. Bovendien staan veel zaken aan de voetbalkant er juist goed voor. Dit zeker ook door Frank zijn inspanningen”, aldus algemeen directeur Dennis te Kloese.