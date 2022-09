Elektriciteitspaal knakt om bij ongeval: fietsster ontsnapt nipt

De bestuurder was opgeschrikt doordat er plots iets in zijn auto omviel. Hij verloor de controle over het stuur en gleed daardoor de berm in. Zijn voertuig raakte de elektriciteitspaal die op zijn beurt knakte en over de rijbaan viel. Een automobilist die net achter het ongeval reed, kon gelukkig nog op tijd stoppen. Een fietsster op het fietspad ontsnapte aan de vallende draden. Niemand raakte uiteindelijk gewond.

De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad snelde wel ter plaatse om het verkeer afwisselend over één rijstrook te leiden. Brandweerpost Hasselt kwam met elektriciteitsnetbeheerder Fluvius de geknakte paal opruimen mm