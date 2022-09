KBC past organisatie aan: meer kantoren voor private banking

Bank/verzekeraar KBC gaat schuiven in zijn kantorennetwerk, maar dat zal geen gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. Voor het retailnet zijn er geen grote veranderingen: klanten kunnen de digitale toepassingen KBC Mobile, KBC Live en Kate blijven gebruiken, naast de 300 bank- en 175-automatenkantoren. De openingsuren van de bankkantoren blijven ook dezelfde. Voor privaat bankieren en voor bedrijfsklanten is er wel een versterking van het kantorennet. Dat meldt de bank maandag.

Particulieren met een roerend vermogen of rechtspersonen met een belegd vermogen van meer dan 250.000 euro zullen immers voortaan terecht kunnen bij de kantoren voor privaat bankieren. Nu ligt die drempel nog op 1 miljoen euro. Samen met die uitbreiding wordt ook het aantal kantoren voor die tak verdubbeld, van 14 naar 29. De vermogender klanten zullen vanaf volgend jaar in die kantoren terecht kunnen bij 500 relatiebeheerders.

Daarnaast komen er ook 24 kantoren voor “commercial banking”, tegenover acht vandaag. Onder die activiteiten vallen de “complexere behoeften van zelfstandigen, kmo’s en corporate banking-klanten”. Deze klanten zullen terecht kunnen bij meer dan 250 relatiebeheerders.

Belmobiel

De bank-verzekeraar besliste ook om de KBC-Belmobiel uit te rollen in heel Vlaanderen. Op dit moment zijn er in West-Vlaanderen vier auto’s ter beschikking voor KBC-medewerkers die, op afspraak, bij klanten aan huis gaan voor sommige basisverrichtingen. Het gaat dan om klanten die niet mobiel en niet digitaal zijn. Bedoeling is om het aantal auto’s ongeveer te vervijfvoudigen voor heel Vlaanderen.

“Door onze digitaliteit maken we tijd vrij om meer klanten nog beter te adviseren”, zegt David Moucheron, CEO van de Belgische divisie. “Daarom investeren we in grotere toegankelijkheid van onze experten en breiden we dus het aantal kantoren voor Private en Commercial Banking uit.”

KBC laat niet na te benadrukken dat deze verschuivingen zullen zorgen “voor doorgroeimogelijkheden en alternatieven voor medewerkers” en niet tot ontslagen zullen leiden. De bank-verzekeraar zegt nog dat de veranderingen “met het volste respect voor de medewerkers en via een open en constructieve dialoog met alle betrokkenen en met de sociale partners” doorgevoerd zullen worden.