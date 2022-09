Mieke wint fietsfotozoektocht van Tuinhier

De deelnemers zochten tijdens een 30 km lange fietstocht in en rond Pelt uit waar de 12 foto’s gemaakt werden.Er kwamen een 70-tal antwoordformulieren binnen. De meeste deelnemers kwamen uit Pelt en omgeving. Maar er waren ook deelnemers uit Erps-Kwerps, Denderleeuw, Sint Niklaas, Lummen….De opdracht was blijkbaar niet al te moeilijk want alle inzendingen waren juist. De schiftingsvraag 'raad het totale gewicht van onze 7 bestuursledenr was iets moeilijker. Er werd stevig gegokt. De antwoorden varieerden van 420 kg tot 586 kg. Het juiste gewicht bedroeg ongeveer 526 kg en werd juist geraden door Mieke Van Dael, die het tablet mocht ophalen.Op de foto zie je gelukkige winnares Mieke Van Dael met haar zoon Kobe en de voorzitter Anny Truyens van Tuinhier Overpelt bij de overhandiging van het tablet.