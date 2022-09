Bewoners Spaanse gemeente verontwaardigd nadat toeristen eeuwenoude kerk bekladden met graffiti

Spanje gaat gebukt onder de droogte, maar daardoor is de oeroude kerk van Plampalacios toegankelijk. De kerk werd in de 16de eeuw gebouwd en heeft aan de binnenkant fresco’s en muurschilderingen die goed bewaard zij gebleven. Meestal staat het oude bouwwerk volledig onder water door een waterreservoir, dat vlakbij werd gebouwd en ook het einde van de gemeente betekende. Nu is het kerkje een toeristische trekpleister, al heeft dan ook zijn nadelen. Bewoners van omliggende dorpen ontdekten dat toeristen de gevel van de kerk met verf beklad hebben. “Dit is een misdaad, geen kunst”, klinkt het.

Rafa García ontdekte de graffiti toen hij over de kerk vloog met een helikopter en ging onmiddellijk de schade opmeten. “Gelukkig hebben ze de poort van de kerk niet kunnen forceren”, aldus de man die al vijftien jaar in de buurt van Plampalacios woont. “Het zou helemaal een ramp geweest zijn mochten ze de fresco’s hebben beschadigd. Maar dit is een misdaad. Ze hebben kostbaar erfgoed beschadigd.”

Aan de hand van beelden van bewakingscamera’s in de buurt en getuigenissen van bewoners, is de Spaanse politie op zoek naar een groep toeristen die van het vandalisme verdacht worden. “Een viertal personen tussen de dertig en veertig jaar oud”, aldus de lokale media. De toeristen zouden het gebied al verlaten hebben, maar worden nu opgespoord door hun nummerplaat die werd gefilmd.

“Dit is een ramp”, verklaarde Enrique Pueyo in de Spaanse media. De man is burgemeester van de nabijgelegen gemeente Aínsa-Sobrarbe, waarvan Plampalacios een deelgemeente is. “En wij mogen op draaien voor de kosten om alles schoon te maken.” Pueyo heeft alvast klacht ingediend bij de Spaanse Guardia Civil.

(pjv)