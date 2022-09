Red Flames-coach Ives Serneels heeft nederlaag tegen Noorwegen nog niet verteerd: “Het doet nog pijn”

De Red Flames hebben maandagvoormiddag pittig getraind in aanloop naar het duel van dinsdag (18u30) tegen Armenië, ondanks de hitte in Jerevan. “Ik denk dat dat nodig was. Iedereen was nog wat vermoeid na een pittige reis”, verklaarde bondscoach Ives Serneels na afloop van de training.

Een gelijkspel volstaat voor de Red Flames om zich te verzekeren van een ticket voor de barrages voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Maar ze zullen uiteraard niet met minder dan een ruime overwinning tevreden zijn, na de 19-0 zege van eind vorig jaar tegen de Armeniërs.

Serneels gaf aan dat de match van vrijdag tegen Noorwegen nog niet helemaal verteerd is. “Het doet nog altijd pijn.” Ondanks verschillende goede kansen gingen de Belgen met 0-1 onderuit, waardoor rechtstreekse kwalificatie voor het WK niet meer mogelijk is. “We willen het rond de zestienmeter soms nog net iets te mooi doen”, zei de bondscoach. “We moeten efficiënter worden. Wat mijn speelsters vandaag op training getoond hebben, moeten ze morgen ook op het veld brengen.”

“We moeten tegen Armenië vanaf minuut één scherp zijn”, aldus Serneels. “Dan weet je dat je hier normaal gezien enkele doelpunten moet kunnen maken. En dat moet vertrouwen geven. Ik wil ook zien dat we negentig minuten de focus behouden. We willen met een fris hoofd een goed resultaat halen”, besloot Serneels, die vrijdag op een goede loting voor de play-offs hoopt.

“Het is hier toch wel warm, met temperaturen boven de dertig graden”, pufte Justine Vanhaevermaet. “Maar we zijn hier nu al twee dagen. De hitte zou geen excuus mogen zijn.”

Maandag werd onder meer getraind op afwerking, wat nodig was na het duel met Noorwegen. “Ik denk dat we wel een heel goede wedstrijd gespeeld hebben tegen Noorwegen, maar het ontbrak ons aan efficiëntie”, stelde de middenveldster van Reading FC. “We gaan ervan uit dat we morgen heel wat kansen gaan krijgen. Ik denk dat we het aan onze stand verplicht zijn om hier de drie punten te halen en liefst zo veel mogelijk te scoren. Er zijn uiteraard aandachtspunten die we moeten meenemen uit de match tegen de Noren. Maar we hebben toch echt bewezen dat we tegen een topland iets goed op de mat kunnen brengen. We putten ook wel vertrouwen uit de wedstrijd van vrijdag.”