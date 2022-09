Gezinsdag bezorgt 270 kinderen namiddag vol plezier

Heers

Na twee jaar coronastilte mocht jong en oud zich zaterdag nog eens laten gaan op de gezinsdag aan het administratief centrum. De gemeente en serviceclub Kiwanis Borgloon zorgden er voor een namiddag vol plezier, ontspanning en ontmoeting. “We hadden heel wat optredens en activiteiten gepland voor iedereen”, zeggen schepenen Heidi Pirlotte en Anneleen Vanherck. “Voor de kinderen was er in De Bammerd een kidsshow waarbij ze samen mochten dansen, springen en zingen. De volwassenen konden op het zomerterras genieten van livemuziek.” Doorlopend was er op de terreinen rond De Bammerd ook animatie zoals een draaimolen, mobiele kinderboerderij, eendjes vissen, go-carts en springkastelen. “Elk kind tot 18 jaar kreeg gratis bonnetjes voor een versnapering, frietje en drankje. We mochten liefst 270 kinderen verwelkomen. Zelfs een hevige regenbui kon de pret niet bederven.” frmi