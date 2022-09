“Hij heeft een wapen!”: waanzinnige beelden van brutale overval in New York

Een brutale overal in New York werd uit verschillende hoeken gefilmd. Dieven ramden met een zwarte Mercedes een SUV en stalen 20.000 dollar van de bestuurder. De overval gebeurde zaterdag in Upper East Side.

De dieven wisten duidelijk wat ze wilden: door een zilveren Toyota verschillende keren te rammen, brachten ze hem tot stilstand. In de video hoor je banden gieren en zoeken geschokte voetgangers dekking. Eens de Toyota tot stilstand is gekomen, springt een overvaller uit de Mercedes en meteen probeert hij een ruit van de Toyota in te slaan.

Dat mislukt, waarna hij de bestuurder dan maar uit zijn wagen wil sleuren. Maar dat is niet nodig, de man is zelf al uitgestapt en houdt zijn handen omhoog. Ook hij meent, net als omstaanders, een pistool te zien bij de overvaller. De dief haalt snel een zakje uit de Toyota en stapt meteen weer in de Mercedes, die onmiddellijk wegscheurt.

De politie kon de auto inmiddels lokaliseren, maar de verdachten zelf zijn nog op vrije voeten.