Nick Kyrgios zorgt voor bizar tafereel op US Open door gewonnen punt (tot zijn eigen verbazing) tóch nog te verliezen

Nick Kyrgios plaatste zich vannacht voor de kwartfinales van de US Open door nummer één van de wereld Daniil Medvedev in vier sets te verslaan. Maar een match van de Australiër zorgt altijd voor bijzondere momenten. Zo verloor Kyrgios in de derde set een gewonnen punt omdat hij de verloren bal van de Rus op de helft van Medvedev nog raakte. Hoewel Kyrgios de bal binnen de lijnen sloeg, overtrad hij de regels want hij mocht de bal enkel reken op zijn eigen speelhelft. Nick toch...