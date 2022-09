Leerlingen De Bron willen bouwen op elkaar

Wellen

De leerlingen van het eerste leerjaar van VBS De Bron verzamelden maar wat graag rond het bord met het jaarthema. “De komende twee jaar wordt er in en rond onze school heel wat verbouwd”, vertellen de juffen. “Ons schoolgebouw wordt uitgebreid met een nieuw blok. Maar wat we zeker niet uit het oog willen verliezen is er samen een ‘steen-goed’ jaar van te maken, en vooral te bouwen op elkaar.”

Het bord bij de inkom vat het mooi samen. “De werkgroep pastoraal zorgt voor activiteiten en er komt maandelijks een project rond de thema’s die op het bord staan, zoals respect en eerlijkheid”, voegt directeur Bart Van Schelvergem er aan toe. “Samenwerking zit in het DNA van onze school. Met heel veel vrijwilligers hebben we alle klaslokalen op twee dagen in orde gebracht!” De directeur is trots op zijn team. “Iedereen schittert hier op zijn of haar manier”, besluit hij. rudc