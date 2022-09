150 kampeerders genieten van eerste Kamping Kids in natuurdomein Kiewit

Hasselt

Het voorbije weekend hebben een 150-tal kinderen en ouders de zaterdagnacht doorgebracht in een tentje aan de ambertuin in het natuurdomein Kiewit. De stedelijke jeugddienst organiseerde daar voor het eerst Kamping Kids, een combinatie van kamperen en leuke activiteiten. “We zijn begonnen met een barbecue en een filmvoorstelling in openlucht en zondag hebben we om 6.30 uur genoten van een zonsopgangwandeling”, vertelt Femke Hendrickx. “Daarna hebben de kinderen de dieren mogen voederen, een shelter mogen bouwen, moestuinieren, genieten van een huifkartocht, vuur maken en nog veel meer.” “Maar het kamperen was toch het tofst”, zeggen vriendinnen Gemma en Romy, die met dochters Maeva (5) en Lucie (5) hun tentje hebben opgezet. “Mijn man heb ik thuisgelaten om voor het huishouden te zorgen”, lacht Romy. “Hij houdt niet van kamperen.” raru