Duitsland voert een voordelig basispakket aan elektriciteit in. Voor een basisverbruik geldt dan een lager tarief, en alles daarboven wordt niet in prijs beperkt. Een opvallende maatregel, maar één die de expertengroep bij ons al voor de zomer heeft voorgesteld, zegt econoom Koen Schoors (UGent). “Drie maanden is er niets mee gebeurd. ”