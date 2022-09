Vredesvlam schenkt cheque van 3.720 euro aan de Voedselbank

Riemst

De vzw Vredesvlam heeft zopas een cheque van 3.720 euro overhandigd aan de Voedselbank Riemst. Het is het saldo dat de vereniging overhield bij de recente ontbinding. Nicole Vanherle, bezieler en voorzitter van de Vredesvlam: “Inderdaad, we zijn gestopt. Het monument aan de brug over het Albertkanaal in Vroenhoven werd overgedragen aan het gemeentebestuur en dit engageerde zich om de symboliek van de Wereldvredesvlam, namelijk ‘respect, gelijkheid en vrede voor iedereen’, verder te zetten.” Schepen Mieke Loyens en Voedselbankcoördinator Anita Jans van het Sociaal Huis waren de vzw erg dankbaar. “De bijdrage zal gebruikt worden om de extra kosten bij de schoolstart van de 57 kinderen die de Voedselbank telt, te bekostigen” aldus Mieke Loyens, die eraan toevoegde dat het aantal gebruikers zienderogen toeneemt. “De corona- en Oekraïnecrisis zorgen ervoor dat het aantal maandelijkse gebruikers het voorbije jaar steeg met 24%. Nu zitten we op 124 gebruikers, van wie 67 volwassenen en 57 kinderen”, aldus de schepen. (eva)