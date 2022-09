Tweede Mo Hayder-verfilming ‘Ritueel’ met Marie Vinck en Geert Van Rampelberg verdiende beter script

In Ritueel, de tweede Mo Hayder-verfilming door Hans Herbots (De Behandeling, The Serpent), speelt inspecteur Jack Caffery, of Nick Cafmeyer op zijn Vlaams (Geert Van Rampelberg), de tweede viool. De hoofdrol is weggelegd voor forensische duikster Kiki (Marie Vinck) die afgehakte handen in een kanaal in Molenbeek vindt en door de zaak geobsedeerd raakt, omdat er onder meer een link zou zijn met het koloniaal verleden in Congo.

De film laat zich zeker bekijken als een doorsnee-aflevering van een Scandikrimireeks, maar struikelt over een script (van Carl ‘De Zaak Alzheimer’ Joos) dat onafgewerkt aanvoelt. De ongeloofwaardige, onhandige en bizarre wendingen stapelen zich net iets te veel op.

© KFD

Toch is Ritueel een interessante en ambitieuze poging om een thriller te maken waarin koloniaal Congo centraal staat. Het moet zelfs de eerste keer in filmgeschiedenis zijn dat dit nationaal trauma aan bod komt in een Vlaamse fictiefilm voor de bioscoop. (cc)

‘Ritueel’ speelt vanaf nu in de bioscoop.