Wielerclub KZLWC-Davo ontvangt dubbele wereldkampioen op pasta-avond

SINT-TRUIDEN

Het bestuur van Wielerclub KZLWC-Davo Sint-Truiden zorgde op hun pasta-avond voor en stevige verrassing. G-sporter Tim Celen werd afgelopen maand in Canada wereldkampioen in zowel de tijdrit als de wegrit. Maar de Limburger schitterde dit jaar niet alleen op het WK maar pakte ook de Europese titel op de weg én het algemeen klassement in de UCI World Cup. De jeugdrenners van de Koninklijke Zuid-Limburgse wielerclub waren dan ook zeer fier om met Tim in zijn regenboogtrui op de foto te gaan. “Maar ook Falke Kerkhof werd Limburgs kampioen op de weg, Maya Louagie, provinciaal kampioen MTB en Quinte Geldhof werd Limburgs kampioen cyclocross”, zegt Pieter Peyls. jcr