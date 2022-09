Boekentips: een pareltje van grootmeester Stephen King, een nukkige eenhoorn en opnieuw Genks talent

Trio

Johanna Hedman

Veelbelovend debuut over de herinneringen van Thora, August en Hugo aan twee zonovergoten zomers in Stockholm. Mooi en melancholisch, voor de liefhebbers van Sally Rooney.

Ambo/Anthos, 336 blz., 23,99 euro

De Neehoorn en de Slangzaam

Marc-Uwe Kling en Astrid Henn

Vervolg op het populaire prentenboek van de Neehoorn, een eenhoorn die nee zegt op elke vraag. De Neehoorn is nog steeds nukkig en ontmoet in de jungle de verveelde Slangzaam. Om samen te lezen met kinderen van vier tot zes jaar.

Volt, 54 blz., 15,99 euro

Half leven

Aya Sabi

De Genkse Aya Sabi (26) schetst de levens van drie generaties vrouwen in een familiekroniek die meandert van Marokko tot de Lage Landen. Sabi’s verhalenbundel Verkruimeld land oogstte lof in 2017, dit is haar langverwachte romandebuut.

Das Mag, 309 blz., 23,99 euro

Fairy Tale

Stephen King

Na de dood van zijn moeder sluit Charlie vriendschap met een kluizenaar en zijn hond. Wanneer de man sterft, laat hij Charlie een bizar verhaal na en een schuur met een verborgen poort naar een andere wereld. Grootmeester Stephen King lijkt op zijn oude dag meer inspiratie te hebben dan ooit.

De Boekerij, 591 blz., 24,99 euro

Regentijd

José Eduardo Agualusa

Beklijvend verhaal tegen de achtergrond van de Angolese onafhankelijkheidsstrijd en de woelige periode die daarop volgt. Werkelijkheid en fictie spelen haasje-over in de tweede roman van de veelbekroonde Angolees-Portugese auteur José Eduardo Agualusa.

Koppernik, 296 blz., 24,50 euro

Samengesteld door de redactie in samenwerking met onafhankelijke boekhandels Malpertuis in Genk, Grim in Hasselt en Naboekov in Sint-Truiden.