Perenpluk levert 750 euro op voor Wens Ambulancezorg

Nieuwerkerken

Peter, Kathleen en Michiel Vanbilsen organiseerden in Wijer een perenpluk voor het goede doel. “Wij zijn geen fruittelers, maar hebben in onze achtertuin wel ruim 200 perenbomen staan. Deze bomen hingen vol lekkere onbespoten conference-peren en die wilden we absoluut niet verloren laten gaan.” Wie wilde, kon daarom zelf peren komen plukken. Het geld van de verkoop doneert de familie Vanbilsen integraal aan de vzw Wens Ambulancezorg. Die helpt de laatste wensen van palliatieve patiënten realiseren. Het initiatief werd gewaardeerd, want heel wat mensen vonden de weg naar Wijer. “De mensen waren gul en kwamen met veel enthousiasme, soms van ver ook. Zo kregen we bezoekers uit Kinrooi, Lommel, Ham en Leopoldsburg. Ook medewerkers Marleen en Chretien van Wens Ambulancezorg waren de hele dag aanwezig en informeerden de bezoekers met veel enthousiasme over de vzw. Met de opbrengst van deze actie, 750 euro, kan de organisatie weer een aantal wensen vervullen.” len