MAASMECHELEN

Everzwijnen hebben bij het Eisdense gezin Banken-Kessen voor de derde keer op korte tijd lelijk huis gehouden. “Wij weten niet meer wat te doen af tot wie we ons moeten wenden. We hadden net alles mooi in orde. Mijn man wordt opgenomen in Leuven en nu dit. Hij slaapt er niet van”, zucht Josee Kessen.