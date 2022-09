Bom in achtertuin in de Steenbergwijk in Helchteren: “Zag het wegrollen”

In een achtertuin in de Steenbergwijk in Helchteren heeft de bewoner maandag bij werken een bom opgegraven. De man verwittigde de politie, die op haar beurt Dovo contacteerde.

“Ik was braamstruiken aan het verwijderen in het achterste deel van mijn tuin dat aan de weide grenst, toen ik een vreemd voorwerp zag wegrollen”, zegt de bewoner. “Het had de vorm van een kogel, maar dan een hele grote. Ik schat zo’n 25 centimeter. Omdat ik er niet gerust in was, belde ik de politie van de zone Carma. Die heeft foto’s gemaakt van het springtuig en die naar de ontmijningsdienst Dovo gestuurd. Ik heb inmiddels meegekregen dat ze het deze week nog komen opruimen. Er is aan mij gevraagd er op toe te zien dat, in afwachting dat ze het tuigen komen halen, niemand in de omgeving komt.”

De bom is gevonden op een helling. Vermoedelijk is het tuig een van de restanten van hevige gevechten tijdens de tweede Wereldoorlog in Helchteren. Burgemeester Alain Yzermans bevestigt dat er een springtuig is gevonden in de Steenbergwijk. “Het is nu aan Dovo om het gevaar ervan in te schatten en te zorgen voor de ontmanteling.” (cn)