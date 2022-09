Hoeselt

De politie heeft zondag op de Industrielaan een auto getakeld. De bestuurder werd rond 6.30 uur aan de kant gezet omdat een achterlicht stuk was. Bij een controle bleek dat de keuring sinds mei verlopen is en de auto niet verzekerd was.

De 22-jarige bestuurder uit Luik krijgt nu 30 dagen de tijd om alles in orde te brengen. De nodige pv’s werden opgesteld. mm