Honderden manga- en cosplayliefhebbers geven Japanse Tuin extra kleur

Hasselt



In de Japanse Tuin liepen afgelopen weer honderden prachtig uitgedoste erg kleurrijke figuren rond op het Manga en Cosplay Festival. De bedoeling is dat de ‘acteurs’ zich verkleden als hun favoriete superhelden, manga- en anime-karakters en personages uit videogames. Vriendinnen Amber, Kato, Hanna en Alana hebben gekozen voor figuren uit de serie ‘Love Live’. Waarom ze dit doen? “Gewoon, een hobby als een ander”, lacht de Aarschotse Amber. Hanna uit Leuven wandelt voor de gelegenheid door de tuin als ene Ruby. “Een verlegen meisje dat toch haar best doet”, legt ze lachend uit. “Net zoals ikzelf, en daarom wil ik me ook als haar verkleden. Het is ook leuk om samen met mijn vriendinnen en andere cosplayfans op deze perfect locatie mijn passie te delen met het publiek.”raru